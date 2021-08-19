Рим, 19 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Партия «Братья Италии» отказалась от вхождения в состав так называемой «правой конфедерации», передает Mediaset в четверг, 19 августа.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Инициатором объединения правых выступала партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», также в работе коалиции должна была участвовать и «Лига» Маттео Сальвини.

«Братья Италии», в отличие от двух упомянуты партий, не вошла в состав «широкого правительства» Марио Драги, и дальше тоже предпочитает оставаться в оппозиции.

«Братья Италии» в 2021 году впервые в истории вышли на первое место по уровню поддержки — за партию готовы проголосовать около 21% граждан. Совокупный рейтинг трех правых партий — около 50%.