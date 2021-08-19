Москва, , 21:18 — REGNUM О деталях и достоверности нюансов дела «отравления Навального» не переживает постпред Германии при ОЗХО Гудрун Лингнер. Об этом она рассказала пранкеру Вовану, представившемуся по телефону украинским депутатом Александром Мережко.

Цитата страницы Instagram.com Алексея Навального

После того, как Лингнер не сочла себя компетентной, чтобы комментировать планы Берлина не вводить санкции по «Северному потоку — 2», «депутат» спросил, почему ОЗХО так и не сделала вывод, что за таким новым видом «Новичка» «отравили» гражданина РФ Алексея Навального год назад, и почему не внесло в список отравляющее вещество.

Лингнер «Да, я читала. Химики сказали нам, что то, что было использовано, очень химически похоже на тот «Новичок» из списка, что это из группы ядов, но это не он, это немного другое».

Она добавила, что образцов «Новичка», по-видимому, в лабораториях ОЗХО нет.

Лингнер «Думаю, они ориентируются на базу данных, которая формирует список веществ. Я не думаю, что обязательно хранить образцы. Но я не химик, я не знаю, как это работает. Но знаю, что они работают по базе данных».

Затем «депутат» заявил, что в СМИ сообщали о высоком уровне лития, обнаруженном в крови Навального, что это может быть признаком того, что он долго лечился препаратами и что инцидент в самолёте мог быть связан с передозировкой от длительного приёма антидепрессантов, а не с отравлением «Новичком». На это представитель ОЗХО ответила:

«Ну, я думаю, что вы должны полагаться на то, на что полагаюсь я. Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю».

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред РФ: ОЗХО хранит молчание о нестыковках в докладе по Навальному