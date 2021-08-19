Москва, 19 августа 2021, 21:18 — REGNUM О деталях и достоверности нюансов дела «отравления Навального» не переживает постпред Германии при ОЗХО Гудрун Лингнер. Об этом она рассказала пранкеру Вовану, представившемуся по телефону украинским депутатом Александром Мережко.
После того, как Лингнер не сочла себя компетентной, чтобы комментировать планы Берлина не вводить санкции по «Северному потоку — 2», «депутат» спросил, почему ОЗХО так и не сделала вывод, что за таким новым видом «Новичка» «отравили» гражданина РФ Алексея Навального год назад, и почему не внесло в список отравляющее вещество.
Она добавила, что образцов «Новичка», по-видимому, в лабораториях ОЗХО нет.
Затем «депутат» заявил, что в СМИ сообщали о высоком уровне лития, обнаруженном в крови Навального, что это может быть признаком того, что он долго лечился препаратами и что инцидент в самолёте мог быть связан с передозировкой от длительного приёма антидепрессантов, а не с отравлением «Новичком». На это представитель ОЗХО ответила:
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