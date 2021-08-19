Минск, 19 августа, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Президенту Сербии Александру Вучичу не терпится получить третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом он заявил 19 августа.

Predsednik.rs Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Так Вучич ответил на вопрос журналистов о том, примет ли сербский штаб по борьбе с эпидемией коронавируса решение о введении более жестких ограничительных мер из-за резкого увеличения количества заболевших.

Вучич сказал, что он не эпидемиолог и не знает, каким будет решение национального штаба по борьбе против эпидемии.

«Мы просим людей привиться, так как вакцина никому не навредила. Я жду, чтобы прошел шестимесячный срок, чтобы привиться третьей дозой вакцины. Это будет в начале октября, и мне не терпится этого сделать. Как вы видите, я все еще живой», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что 19 августа в Сербии было зарегистрировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом.