Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Japanese Breakfast записала кавер-версию песни Sufjan Stevens «Romulus» для лайв-выступления на SiriusXMU, сообщает Stereogum.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Оригинальный трек был выпущен на альбоме Стивенса 2003 года «Greetings From Michigan the Great Lake State». Исполнение Мишель Заунер было записано в студии Electric Lady в Нью-Йорке, организованной в 1970-х годах лично Джими Хендриксом, совместно с Gabby's World и Молли Джермер.

Последний альбом Japanese Breakfast «Jubilee» вышел в начале этого лета. Ранее стало известно, что исполнительница выпустит саундтрек к видеоигре Sable, он выйдет 23 сентября.