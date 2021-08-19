Japanese Breakfast исполнила кавер на песню Sufjan Stevens «Romulus»
Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Japanese Breakfast записала кавер-версию песни Sufjan Stevens «Romulus» для лайв-выступления на SiriusXMU, сообщает Stereogum.
Оригинальный трек был выпущен на альбоме Стивенса 2003 года «Greetings From Michigan the Great Lake State». Исполнение Мишель Заунер было записано в студии Electric Lady в Нью-Йорке, организованной в 1970-х годах лично Джими Хендриксом, совместно с Gabby's World и Молли Джермер.
Последний альбом Japanese Breakfast «Jubilee» вышел в начале этого лета. Ранее стало известно, что исполнительница выпустит саундтрек к видеоигре Sable, он выйдет 23 сентября.
Japanese Breakfast — инди-рок-группа, возглавляемая корейско-американским музыкантом, режиссером и автором Мишель Заунер. Группа выпустила свой первый студийный альбом «Psychopomp» (2016) на Yellow K Records, за которым последовали «Soft Sounds from Another Planet» (2017) и «Jubilee» (2021) на Dead Oceans.