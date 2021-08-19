Флоренция, Италия, 19 августа, 2021, 21:06 — ИА Регнум.

Полиция Италии идентифицировала 3000 участников незаконной рейв-вечеринки, которая длилась в течении пяти дней на границе регионов Лацио и Тоскана, передают местные СМИ в четверг, 19 августа.

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Кроме того, идентифицировано около 1000 единиц автотранспорта. Всем опознанным гражданам предполагается выписать штрафы.

Покинув место несанкционированной вечеринки, которая проходила без какого-либо «антикоронавирусного контроля», участники попытались скрыться от камер наблюдения, однако полиция была наготове, отмечают местные СМИ.

По данным на19 августа, в Италии умерли128 634человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на55(днем ранее — на69). Число подтвержденных носителей выросло на7260(днем ранее — на7162). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 463 005 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены130 502человека (на1720 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали34 857 420человек, что составляет57,87% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).