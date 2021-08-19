Могадишо, 19 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибло в Могадишо в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в одной из лавок столицы Сомали, сообщает 19 августа интернет-портал Garowe.

AMISOM Photo. Tobin Jones Полицейский Сомали

На данный момент известно, что еще несколько человек пострадали от этого взрыва.

«Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо», — сообщается на странице портала в Twitter.

Уточняется, что террорист устроил взрыв возле штаб-квартиры сомалийского Национального агентства разведки и безопасности (NISA).

Ни одна из террористических группировок пока не заявила о своей ответственности за этот взрыв.