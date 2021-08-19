Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Parquet Courts анонсировала свой новый альбом «Sympathy for Life». Согласно информации портала Pitchfork, релиз пластинки состоится 22 октября на лейбле Rough Trade и включает в себя ведущий сингл «Walking at a Downtown Pace», выпущенный вместе с анонсом.

devfactory Электростанция. Обложка альбома Animals рок-группы Pink Floyd

«Sympathy For Life» появилось из серии импровизированных джем-сейшнов и было спродюсировано вместе с Родайдом Макдональдом и Джоном Пэришем. Альбом вдохновлен нью-йоркскими клубами, а также звучанием групп Primal Scream и Pink Floyd.

Группа также анонсировала The Power of Eleven — серию из 11 «глобальных событий» с уникальным мерчем. 20 октября Parquet Courts проведет визуальный показ нового альбома.