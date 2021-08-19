Лондон, 19 августа, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Британский актёр Джейсон Стейтем и модель Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз станут родителями. Об этом Хантингтон-Уайтли сообщила в своём Instagram-аккаунте 19 августа.

Скриншот с YouTube Джейсон Стейтем

https://www.instagram.com/p/CSwvTYUH9WR/

Модель опубликовала серию снимков в разных нарядах — в последнем образе видно, что она беременна. «Та да! Раунд 2», — написала она в посте.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. В 2017 году у них родился сын Джек.