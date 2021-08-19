Краснодар, 19 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Руководство «Краснодара» ответило отказом на трансферное предложение турецкого «Коньяспора» по аренде 21-летнего российского флангового нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом 19 августа сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами.

За последние полтора года трансферная стоимость Сулейманова, по версии профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, упала более, чем в два раза. На данный момент футболист оценивается в 6 миллионов евро. Текущее соглашение российского нападающего с «быками» рассчитано до середины следующего года.

После четырех туров Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар», набрав 6 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «быки» в Москве на стадионе «РЖД Арена» сыграет с «Локомотивом».