Киев, 19 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Обыски проведены в управлении туризма Киевской городской государственной администрации, сообщили 19 августа в прокуратуре украинской столицы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Обыскать — и никаких разговоров!»

Обыски проведены группой силовиков — сотрудниками Печёрской окружной прокуратуры и СБУ — по уголовному делу о растрате.

Правоохранители искали в горадминистрации финансовые документы, которые указывали бы на «необоснованное перечисление средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине накаляется конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Глава украинской столицы накануне, 18 августа, заявил, что не верит СБУ и что президент не слышит его, тогда как силовики по наущению власти хотят его сместить.