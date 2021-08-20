Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о фиксированной выплате к страховым пенсиям для проработавших в сельском хозяйстве минимум 30 лет для работающих пенсионеров внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Село Арамашево Алексей Колчин © ИА REGNUM

За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии.

При этом повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается (при соблюдении обязательных условий) только неработающим пенсионерам.

Авторы предлагают выплачивать ее всем пенсионерам, проработавшим на селе, в том числе и работающим.