Москва, 19 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Исполнитель NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) представил альтернативную версию исполнения своего трека Someone like you и клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале артиста с 19 августа.

Скриншот с YouTube NILETTO

В записи композиции и клипа принял участие саксофонист Юрий Лутовинов. В ролике он вместе с NILETTO исполнил песню, находясь в подземном переходе.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 56 тыс. человек. А 5,9 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».