Луганск, , 20:44 — REGNUM В Луганской Народной республике (ЛНР) с 23 по 27 августа пройдут военные сборы военнослужащих, пребывающих в запасе.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Mil-lnr.info

Об этом сообщается в указе главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованном 19 августа на официальном сайте.

В документе указано, что Народной милиции ЛНР поручено призвать на военные сборы тысячу «граждан, приписанных в состав резервных формирований в Народную милицию Луганской народной республики».

Кроме того, к проведению военных сборов будут привлечены 72 единицы транспортных средств, необходимых для комплектования дополнительных подразделений Народной милиции, военных формирований и правоохранительных органов.

«Будет отработан комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — сообщается в указе главы ЛНР.

Подчёркивается, что мероприятия носят плановый характер.

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