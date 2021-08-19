Тюмень, 19 августа, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Трагедия, которая произошла с девятилетней тюменской школьницей, связана с элементарным присмотром за детьми. Об этом телеканалу «Звезда» заявил уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.

kropekk_pl Убийство

«Ситуация очень непростая — папа вернулся из места наказания, бабушка — опекун. Эта жуткая трагедия с таким человечком-ангелом связана с элементарным присмотром за детьми. Она подсказывает нам, что первые и главные защитники детей — это родители и что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра», — считает Андрей Степанов.

Детский омбудсмен напомнил, что в семье погибшей девочки остались старшая сестра и брат-близнец. С ними ведут реабилитационную работу органы опеки. Мать девочки была ограничена в родительских правах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка пропала 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли 19 августа расчленённым, в пакете.