Лондон, 19 августа, 2021, 20:42 — ИА Регнум. 19 августа 27-летний английский таранный форвард Патрик Бэмфорд подписал новый пятилетний контракт с «Лидс Юнайтед» до конца сезона 2025/26. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» рассматривал кандидатуру Бэмфорда на случай ухода форварда сборной Англии Харри Кейна в «Манчестер Сити». Однако переговоры «горожан» со «шпорами» зашли в тупик.

В прошедшем сезоне Патрик Бэмфорд принял участие в 38-ми матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Форвард стал четвертым лучшим бомбардиром чемпионата.

Бэмфорд перешел в «Лидс Юнайтед» 31 июля 2018 года из «Мидлсбро» за 7,9 миллиона евро.