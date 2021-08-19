Киев, 19 августа, 2021, 20:40 — ИА Регнум. На Украине в 2020 году сократилась продолжительность жизни, сообщила 19 августа государственная служба статистики.

Роман Шумнов Новая жизнь

Отмечается, что в прошлом году средняя продолжительность жизни на Украине составила 71,35 года. При этом продолжительность жизни мужчин в среднем составила 66,39 годат, а среди женщин — 76,22 ода. Для сравнения: в 2019 году продолжительность жизни на Украине составляла 72,01 года (для мужчин — 66,92 года, а для женщин — 76,98 года соответственно).

Ведомство уточняет, что за 30 лет независимости продолжительность жизни украинцев выросла, поскольку в 1990 году этот показатель составил 70,42 годат.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что смертность населения на Украине по итогам шести месяцев текущего года превысила уровень 2020 года на 21,6%.