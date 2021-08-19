Москва, 19 августа 2021, 20:34 — REGNUM Российская сторона принимает к сведению все заявления из Кабула, сообщила 19 августа в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает российский дипломат, подкрепляют свои заявления, называя имена тех, с кем они «внутри Афганистана готовы разговаривать», называют политические силы, которые их интересуют.
Москва всё это фиксирует, формируя при этом свою позицию, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
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