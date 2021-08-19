Москва, 19 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Блогер Эльдар Джарахов готовится выпустить новую песню. Об этом он сообщил 19 августа в историях своего Instagram-аккаунта.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

Новая композиция Джарахова называется «Радоваться мелочам». Премьера песни запланирована на 27 августа 2021 года.

Ранее Эльдар Джарахов представил песню под названием «Я в моменте 2». Трек является альтернативной версией его хита «Я в моменте».