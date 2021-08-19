Вашингтон, 19 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Вашингтоне эвакуированы люди из зданий, находящихся в районе Капитолия из-за угроз неизвестного мужчины взорвать свой автомобиль, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Муляж бомбы

Водитель чёрного пикапа, припаркованного возле библиотеки Конгресса, заявляет, что он приведет в действие бомбу, в которую превращен его заминированный автомобиль.

Полиция выставила оцепление, с водителем заминированного автомобиля идут переговоры.

О его требованиях или заявлениях ничего не сообщается.