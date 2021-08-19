Москва, 19 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. К пяти годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил 19 августа участника несанкционированного митинга в Москве 23 января 2021 г. Сайд-Мухамада Джумаева Тверской суд российской столицы.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН вытесняет протестующих

Джумаев осуждён за применение насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джумаев в ходе беспорядков в Москве 23 августа напал на сотрудников ОМОНа и нанёс им удары. Через некоторое время после того, как видео попало в интернет, Джумаева задержали: он скрывался в Псковской области, где его нашли 28 января.