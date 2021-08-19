Саранск, 19 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания. В мероприятии принимают участие около 3 тыс. человек из 85 регионов страны, из которых более 50 участников из 19 субъектов РФ в очном формате, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

В числе участников — представители органов законодательной и исполнительной власти РФ и регионов, Общественной палаты России, Общероссийского народного фронта, а также специализированных и научных учреждений, занимающихся детским питанием.

«Первый год внедрения бесплатного горячего питания показал, что главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания, развитие его инфраструктуры. Эти задачи четко поставлены в поручении президента России, и их выполнение требует новых современных подходов», — отметил, обращаясь к участникам форума, врио главы Мордовии Артем Здунов, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам организации школьного питания.

Здунов подчеркнул, что в каждой школе Мордовии работает комиссия по горячему питанию, в которую входят активисты родительского сообщества. Кроме того, республика активно взаимодействует с различными специализированными институтами, в частности Институтом отраслевого питания. Сейчас в регионе совместно с федеральными экспертами разработан и проходит процедуру общественной и профессиональной экспертизы проект нового единого стандарта питания школьников. В нем обоснованы общие обязательные требования к качеству школьного питания, к меню и используемым продуктам питания, к технологическому процессу приготовления блюд.

«На одном из заседаний рабочей группы Госсовета было четко сказано: улучшение школьного питания неизбежно приведет к повышению здоровья детей», — рассказал врио главы Мордовии и добавил, что улучшение качества школьного питания в дальнейшем поможет сократить уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, подводя итоги широкого обсуждения, подчеркнул, что Мордовия становится федеральным центром развития всех компетенций в системе школьного питания.

Артем Здунов заверил, что рабочая группа вынесет на рассмотрение Госсовета предложения по повышению качества и безопасности питания школьников. В частности, будет внесено предложение об использовании механизмов государственно-частного партнерства в сфере питания школьников, о формировании производственно-логистической инфраструктуры, а также о максимальном использовании возможностей региональных АПК за счет организации целевого производства обогащенной продукции, полуфабрикатов и готовых блюд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии около 92% школьников и родителей положительно оценивают организацию горячего питания в образовательных учреждениях. Мониторинг проходил во всех российских регионах. Лидерами рейтинга по итогам мониторинга стали Брянская область, где довольны системой горячего питания 97% опрошенных, в также Новосибирская область и Марий Эл — 96%.

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