Калуга, , 20:04 — REGNUM Главный документ каждого гражданина России ребятам вручили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова. Как сообщает пресс-служба Городской думы, торжественная церемония прошла в калужском краеведческом музее.

В Калуге 11 школьников получили свои первые паспорта Пресс-служба Городской думы Калуги

Юрий Моисеев поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал им успехов и благополучия и выразил уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны и патриотами родного города.

«Стало доброй традицией вручать паспорта юным калужанам накануне государственных праздников. Хотелось бы, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь, — отметил Юрий Моисеев. — В воскресенье мы будем отмечать День Российского флага, а буквально через неделю исполнится 650 лет нашему замечательному городу. Лучшего места для торжественной церемонии, чем Краеведческий музей невозможно было найти. Ребята познакомятся с прошлым Калуги, узнают героические и трагические страницы её истории, и, надеюсь, ещё больше полюбят свою малую Родину».

В Калуге 11 школьников получили свои первые паспорта Пресс-служба Городской думы Калуги

Для молодых граждан России спели воспитанники и педагоги центра «Созвездие», а работники краеведческого музея провели увлекательную экскурсию.