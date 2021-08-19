Москва, 19 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) стал гостем YouTube-шоу «Есть вопросики». Видео с его участием в выпуске доступно на канале блогера и телеведущей Иды Галич.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

В рамках шоу Дава ответил на вопросы московских прохожих и рассказал о своих взаимоотношениях и расставании с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. «Я сделал Оле предложение на третий месяц… Я это представлял, как раз и навсегда. Во время этих отношений я делал всё, что было в моих силах», — признался он, отметив, что ему было тяжело расставаться с певицей.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова и Давид Манукян состояли в отношениях в течение полутора лет. Пара рассталась в январе 2021 года.