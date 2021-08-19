Киев, , 20:16 — REGNUM Польша и Украина имеют всё необходимое для создания общего интегрированного газового хаба в Восточной Европе, считает генеральный директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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Свое мнение Макогон выразил в интервью польским СМИ, сообщает 19 августа пресс-служба украинской компании.

Представитель Киева подчеркнул, что Украина и Польша могут создать «мощный северо-южный газовый коридор», который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы, то есть восточного фланга НАТО.

По словам Макогона, для реализации этого плана имеется доступ к Трансбалканскому газопроводу, кроме того, Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, которые находятся всего в 80 км от границы.

Как конкретно такой хаб будет функционировать, из разъяснений чиновника непонятно.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в августе 2019 года Украина, Польша и США подписали договор о газовом сотрудничестве. Договором предполагалось, в частности, расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу, а оттуда — на Украину. Согласно этому документу, с 2021 года Варшава должна была получить возможность поставлять Киеву 6 млрд кубометров природного газа ежегодно.