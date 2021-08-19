Киев, 19 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. На Украину поступила первая партия импортного угля, приобретенная в Польше, сообщила 19 августа пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Уголь

Отмечается, что поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией «ДТЭК Энерго» и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн.

Уголь прибыл на железнодорожную станцию «Львов» (Львовская обл.), после чего будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС. Планируется, что далее поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.

Контракт с Польшей на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 г. включительно.

Накануне в министерстве энергетики Украины сообщили, что с начала августа запасы угля на ТЭС государственной компании «Центрэнерго» сократились на 30% или на 73.300 тонн, в то время как частные ТЭС (ДТЭК и «Донбассэнерго») увеличили запасы на 1,5%. Частные ТЭС поставили на склады 689.200 тонн, использовали 681.800 тонн.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа было заявлено, чтозапасы угля на Украине в три раза меньше, в чем в прошлом кризисном году. В разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам из России. Сейчас украинские компании заявили о намерении в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону импортировать топливо из Польши, Казахстана и США.