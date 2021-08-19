Мадрид, 19 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 19 августа мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о годичной аренде 30-летнего французского голкипера «Монако» Бенжамина Лекомта. В арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа футболиста «матрасниками». Ожидается, что вратарь станет запасным, но получит свое игровое время в Кубке Испании или в случае травмы Яна Облака.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Бенжамин Лекомт пополнил состав «Монако» 15 июля 2019 года, перейдя из «Монпелье» за 13,5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает французского голкипера в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лекомт принял участие в 28-ми турах французской Лиги 1, в которых пропустил 27 мячей. Тринадцать матчей голкипер отстоял «на ноль». На данный момент основным голкипером в составе «монегасков» является арендованный из мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель.