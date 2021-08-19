«Атлетико» объявил о переходе Бенжамина Лекомта из «Монако»
Мадрид, 19 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. 19 августа мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о годичной аренде 30-летнего французского голкипера «Монако» Бенжамина Лекомта. В арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа футболиста «матрасниками». Ожидается, что вратарь станет запасным, но получит свое игровое время в Кубке Испании или в случае травмы Яна Облака.
Бенжамин Лекомт пополнил состав «Монако» 15 июля 2019 года, перейдя из «Монпелье» за 13,5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает французского голкипера в 10 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Лекомт принял участие в 28-ми турах французской Лиги 1, в которых пропустил 27 мячей. Тринадцать матчей голкипер отстоял «на ноль». На данный момент основным голкипером в составе «монегасков» является арендованный из мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель.