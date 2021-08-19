Москва, 19 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В четверг, 19 августа, в Москве в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова прошлозаседание Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

ИА REGNUM Культурные инициативы

Основными вопросами встречи стали подведение итогов заявочной кампании первого грантового конкурса Фонда, утверждение перечня проектов, допущенных до независимой экспертизы, а также списка экспертов конкурса.

«Президентский фонд культурных инициатив завершил валидацию заявок, поступивших на первый грантовый конкурс. Сегодня Экспертный совет утвердил перечень проектов, допущенных к следующему этапу — независимой оценке проектов. Авторам, допустившим ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог — на экспертизу направлено 11 846 проектов. Список проектов-победителей узнаем осенью», — прокомментировал итоги заявочной кампании генеральный директор Фонда Роман Карманов.

«В связи с большим интересом к конкурсу и продлением сроков заявочной кампании эксперты будут работать в сжатые сроки. Чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, мы увеличили количество экспертов. Изначально планировалось привлечь порядка 250 человек, сейчас их 626. Каждый проект будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга, в случае же, если их мнение будет полярным, проект будет направлен третьему эксперту. Оценка творческих инициатив будет максимально честной, прозрачной и объективной», — рассказал во время заседания продюсер, председатель Экспертного совета Фонда Игорь Матвиенко.

Прошедшее заседание стало второй встречей Экспертного совета Фонда с момента его создания. На первом, состоявшемся в июле, были представлены система и критерии, в соответствии с которыми эксперты оценивают проекты, поступившие на конкурс. В Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив вошли представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президентский фонд культурных инициатив осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Распоряжением Правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.