Фонд культурных инициатив утвердил перечень актуальных заявок
Москва, 19 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В четверг, 19 августа, в Москве в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова прошлозаседание Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.
Основными вопросами встречи стали подведение итогов заявочной кампании первого грантового конкурса Фонда, утверждение перечня проектов, допущенных до независимой экспертизы, а также списка экспертов конкурса.
Прошедшее заседание стало второй встречей Экспертного совета Фонда с момента его создания. На первом, состоявшемся в июле, были представлены система и критерии, в соответствии с которыми эксперты оценивают проекты, поступившие на конкурс. В Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив вошли представители творческого, креативного и образовательного сообщества, а также деятели культуры.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президентский фонд культурных инициатив осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Распоряжением Правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.