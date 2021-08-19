Руководители Калуги проверили готовность школы №10 к учебному году
Калуга, 19 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы по избирательному округу № 21 Андрей Иванов и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова посетили школу №10 и проверили готовность учреждения к новому учебному году.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Иванов отметил, что благоустройство школы на этом не закончится, в планах — возведение спортивной площадки и беговых дорожек.
«Сейчас мы инспектируем школы города перед началом нового учебного года. 1 сентября дети должны увидеть красивую территорию, отремонтированные кабинеты, — подчеркнула Ольга Коробова. — Здание 10-й школы построено достаточно давно, тогда же были посажены деревья во дворе, они давно уже требовали обрезки. Я благодарна родителям и администрации школы за то, что они вовремя обратили внимание на проблему».