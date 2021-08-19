Манчестер, Великобритания, 19 августа, 2021, 19:35 — ИА Регнум. 19 августа был опубликован список футболистов, претендующих на звание игрока года по версии УЕФА. В тройку вошли 30-летний полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте, победитель Чемпионата Европы 2020 в составе сборной Италии Жоржиньо и атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Brad Tutterow Кевин Де Брёйне

Также сообщается, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси занял четвертую строчку в списке претендентов на звание игрока года, а Криштиану Роналду — девятую.

В прошедшем сезоне Кевин Де Брёйне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемнадцатью результативными передачами. Бельгиец стал лучшим в составе «горожан» по системе гол+пас (28 баллов). В составе «Манчестер Сити» Де Брёйне стал победителем АПЛ и Кубка Лиги.