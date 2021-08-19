Киев, , 19:30 — REGNUM Президент Владимир Зеленский не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев гарантии энергетической безопасности для Украины.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом он сказал в интервью ряду СМИ, фрагменты из которого 19 августа приводит пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что он полностью спокоен по поводу того, что перед визитом в Киеве Меркель направляется в Россию. Он заявил, что очень прагматичен в своих взглядах и ожиданиях.

«Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины — например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», — подчеркнул президент.

Также он упрекнул Меркель, что в отношениях с Россией канцлер Германии продвигает «очень деликатный» путь балансирования.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние… Но как по мне, то это слишком мягко», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной повестке, опубликованной Берлином, во время встречи 22 августа в Киеве Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, а также ход украинских реформ и выполнение Минских соглашений. По итогам встречи политики дадут совместную пресс-конференцию. Некие энергетические гарантии для Украины предусмотрены соглашением по «Северному потоку-2», которое ранее заключили Вашингтон и Берлин.