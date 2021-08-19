Варшава, 19 августа 2021, 19:27 — REGNUM Предложение российского министра иностранных дел Сергея Лавров к Польше по возврату режима местного приграничного передвижения коварно: Россия хочет, чтобы беженцы из Афганистана хлынули в Польшу, заявил 19 августа бывший польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью wPolityce.
Заявив, что Лавров якобы не хотел до сих пор поддерживать «нормальных отношений с Польшей» и что в действительности глава МИД РФ не хочет завязывать с Варшавой отношений, Ващиковский указал на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который старается «силой выдавить» мигрантов в Литву и Польшу.
После этого он отметил, что «Лавров присоединяется к Лукашенко, стараясь осложнить ситуацию», в том числе в Польше — за счёт происходящего в Афганистане. Лавров, считает поляк, хотел бы, чтобы миллионы афганских беженцев хлынули в Восточную Европу.
Польский деятель выразил уверенность в том, что Лавров якобы «хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил» и другим факторам, дающим «независимость от России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа Лавров предложил Варшаве возобновить безвизовый режим между Калининградской областью и двумя польскими регионами — Поморским и Варминьско-Мазурским воеводствами.
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