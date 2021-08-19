Варшава, 19 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Предложение российского министра иностранных дел Сергея Лавров к Польше по возврату режима местного приграничного передвижения коварно: Россия хочет, чтобы беженцы из Афганистана хлынули в Польшу, заявил 19 августа бывший польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью wPolityce.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Заявив, что Лавров якобы не хотел до сих пор поддерживать «нормальных отношений с Польшей» и что в действительности глава МИД РФ не хочет завязывать с Варшавой отношений, Ващиковский указал на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который старается «силой выдавить» мигрантов в Литву и Польшу.

Ващиковский «Если бы у него был доступ к нашей стране через Калининградскую область, он наверняка воспользовался бы и этим маршрутом, а россияне могли бы ему помочь. Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений, поэтому всерьёз к ней отнестись сложно».

После этого он отметил, что «Лавров присоединяется к Лукашенко, стараясь осложнить ситуацию», в том числе в Польше, за счёт происходящего в Афганистане. Лавров, считает поляк, хотел бы, чтобы миллионы афганских беженцев хлынули в Восточную Европу.

Польский деятель выразил уверенность в том, что Лавров якобы «хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил» и другим факторам, дающим «независимость от России».

Ващиковский «Россияне в целом и Лавров в частности обращаются ко всем доступным средствам, чтобы ситуацию дестабилизировать. Так что я ещё раз подчеркну: прозвучавшее предложение по многим причинам не заслуживает серьёзного ответа. Это, скорее, предостережение: Лавров нам намекает, что ещё могут предпринять россияне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа Лавров предложил Варшаве возобновить безвизовый режим между Калининградской областью и двумя польскими регионами — Поморским и Варминьско-Мазурским воеводствами.