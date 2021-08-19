Во «ВКонтакте» появилась «Студия» для музыкантов
Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появилась более подробная статистика для авторов песен. Об этом пишет издание vc.ru.
Ru.m.wikipedia.org
Эмблема «ВКонтакте»
По данным издания, музыканты смогут узнать количество слушателей, их возраст, пол и предпочтения через кабинет под названием «Студии». Также они смогут посмотреть, кто и в какое время слушает их треки, а также в каком из разделов — «Для вас» или «Моя музыка».
Добавим, что раздел «Студия» доступен для тех авторов, у кого есть «Карточка музыканта» в соцсети. В скором времени они смогут запускать рекламные кампании, не выходя из виртуального кабинета.