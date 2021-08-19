Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Дебютный альбом группы Silk Sonic, совместного проекта американских музыкантов Бруно Марса и Anderson .Paak, был перенесен на январь 2022 года, дуэт рассказал об этом в новом интервью журналу Rolling Stone.

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«Сейчас мы действительно находимся в состоянии доработки альбома», — сказал Марс в интервью. «У нас готова большая часть альбома, так что на самом деле речь идет о том, чтобы подправить те части, которые нуждаются в немного большем… сглаживании». Так же артист подтвердил, что в предверии выход пластинки будет выпущено еще больше синглов

После дебюта с синглом «Leave the Door Open», неожиданно ставшим крупным хитом, прошлой весной, Марс и Anderson .Paak углубились в совместную работу и спустя несколько месяцев выпустили следующий сингл «Skate» в конце июля. Альбом под именем группы Silk Sonic первоначально был запланирован на 2021 год, но затем был перенесен на 2022 год.