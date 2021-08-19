Калуга, 19 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. «Дары сада, огорода и личного подворья» — выставка под таким названием открылась 19 августа в калужском городском досуговом центре. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в экспозиции — фрукты, овощи и ягоды, цветочные композиции, удивительные плоды необычных форм и размеров, а также выразительные натюрморты из всего, что трудами калужан было выращено на садовых участках.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка «Дары сада, огорода и личного подворья»

Приветствуя участников выставки, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил: «Здесь есть, на что посмотреть, а нашим калужским садоводам и огородникам есть, чем гордиться! Я от всей души благодарю участников выставки за преданность своему делу, все, что вы делаете — вы делаете с душой. Желаю вам прежде всего здоровья, успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!».

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающим 650-летием Калуги. Посетителей ждали выступления вокальных и хореографических коллективов, игры и театрализованные интерактивы. Для садоводов были организованы мастер-классы, победителям выставки вручены призы.