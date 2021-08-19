Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Президента США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден получат бустерную дозу вакцины от COVID-19, сообщает 19 августа The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Президент заявил, что им с супругой «уже пора» получить новую дозу вакцины, так как они прошли вакцинацию в декабре.

Накануне, 18 августа, Белый дом сообщил, что в Штатах с 20 сентября начнется ревакцинация населения. Третью дозу препарата получат те, кто сделал последнюю прививку не менее 8 месяцев назад.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что делать дополнительные дозы прививки от COVID-19 — это то же самое, как раздавать дополнительные спасательные жилеты людям, у которых они уже есть.

«Если рассуждать по аналогии, мы планируем раздать дополнительные спасательные жилеты людям, у которых они уже есть. В то время как других людей мы оставляем тонуть без единого спасательного жилета», — сказал Райан во время брифинга в Женеве.