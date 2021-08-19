Москва, 19 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Бывшего уральского схимонаха Сергия (Николая Романова) начнут судить 25 августа. Соответствующая информация приведена в карточке его дела на сайте Измайловского суда Москвы.

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Предварительное заседание прошло 19 августа. На нём был решён вопрос о продлении обвиняемому срока нахождения под стражей. В СИЗО он пробудет до 10 февраля 2022 года. Основное же заседание назначено на 12:00 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Романова задержали в монастыре под Екатеринбургом в декабре 2020 года и этапировали в Москву. Его обвиняют по трём статьям УК РФ.