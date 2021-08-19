Москва, 19 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. 29-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес восстановился от травмы, полученной в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с казанским «Рубином» (1:0), и приступил к тренировкам по индивидуальном программе. Об этом 19 августа сообщили в официальном Instagram-аккаунте московского «Спартака».

Ailura Квинси Промес

Квинси Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021 года. «Красно-белые» заплатили амстердамскому «Аяксу» 8,5 миллиона евро за контракт футболиста. Transfermarkt оценивает Промеса в 15 миллионов евро. Во второй половине сезона Российской Премьер-лиги 2020/21 полузащитник принял участие в одиннадцати матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

21 августа «Спартак» в рамках пятого тура РПЛ 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».