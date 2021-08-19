Москва, 19 августа, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В четверг, 19 августа в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Россияне — хозяева своих персональных данных».

Иван Шилов, ИА REGNUM Цифровизация

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил, что с развитием цифровых технологий граждане все больше и больше сталкиваются с угрозами несанкционированного распространения их персональных данных в различных сферах.

«Цифровизация общества идет семимильными шагами. Сегодня каждый из нас через свои гаджеты пользуется различными цифровыми сервисами и другими полезными и упрощающими нашу жизнь возможностями. Это поле для распространения наших персональных данных», — сказал он.

Рифат Сабитов особо подчеркнул, что в контексте защиты персональных данных пользователей нужно обращать внимание не только на соцсети и цифровые платформы, но и на облачные технологии иностранных разработчиков.

Модератор мероприятия, руководитель рабочей группы ОП РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов подчеркнул, что персональные данные — это частная собственность граждан.

«Это означает, что россияне имеют право распоряжаться этими данными по своему усмотрению, также эти данные должны находиться под защитой государственных органов. В России в последнее время было принято сразу несколько законопроектов, посвященных обороту персональных данных. Пользователи получили право самостоятельно выбирать, каким сайтам и на какой срок они разрешают использовать свою личную информацию, свои персональные данные», — сказал он.

Вадим Виноградов также привел данные статистики. Так, по результатам опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, более 50 процентов россиян уверены, что не могут самостоятельно защитить свои данные в сети. С этим согласен 81 процент участников опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле этого года. По утверждению респондентов, обеспечивать безопасность личной информации в Интернете должны владельцы сайтов, провайдеры сервисов и государство.

Как сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, самыми масштабными операторами персональных данных пользователей являются крупные онлайн-площадки. Но далеко не все из них выполняют требования законодательства. При этом российские законы сегодня не учитывают «размер» нарушителя.

«Наш кодекс административных правонарушений не предусматривает деления на крупных и некрупных операторов — размер санкций одинаков для всех. И когда компания с условным оборотом в один млн рублей получает штраф в размере три или 16 млн рублей для нее это может оказаться разорительным», — заявил он, подчеркнув, что транснациональные ИТ-компании, такие как Facebook или Google, даже не замечают этих штрафов, а получив, не спешат их оплачивать. Замглавы ведомства предложил рассмотреть возможность дифференциации наказаний для недобросовестных сервисов в зависимости от их величины.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев также согласился с необходимостью введения дифференцированных штрафов, в том числе для тех компаний, которые не уведомляют РКН о том, что являются операторами персональных данных.

«Если мы сравниваем нашу систему с аналогичными правопорядками, в первую очередь надо смотреть на Европу и на Регламент по защите данных (GDPR). Достаточно серьезные санкции делают приватность информации в Европе не «вопросом на бумаге», а действительностью, которая работает. А если мы говорим о масштабной утечке в 60 млн записей и последующем штрафе в 300 тысяч рублей, эти меры несоразмерны. И они не стимулируют операторов персональных данных хранить их надлежащим образом», — заявил он, назвав утечки персональных данных «топливом для киберпреступлений».

Кроме того, эксперт предложил создать инструмент фиксированных компенсаций для граждан, чьи цифровые права были нарушены. Для этого потребуется актуализировать 152 Федеральный закон. Сумма предлагаемой компенсации может составить от 10 тыс. рублей до одного млн рублей.

«Сейчас оператор персональных данных несет административную ответственность перед государством, а перед пользователями фактически никакой ответственности не несет. Компенсация морального вреда и процедура доказывания также лежит на пользователе. Поэтому создание инструмента компенсаций — это одно из перспективных направлений развития законодательства», — заключил он.

В свою очередь, Милош Вагнер отметил значение закона о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия, вступившего в силу с 1 марта 2021 года. Благодаря ему пользователи получили возможность самостоятельно выбирать, каким сайтам и соцсетям и на какой срок они разрешают использовать свою личную информацию. Теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в Сети, будь то интернет-сайт или социальная сеть, прекратить распространение своих персональных данных. Если через три дня ресурс продолжит распространять данные, гражданин вправе обратиться в суд.

Автор закона, депутат Госдумы Антон Горелкин, также принявший участие в обсуждении, подчеркнул, что смысл правовой инициативы заключается в том, чтобы дать гражданам возможность принимать важные решения.

«Приняв закон, мы доказали, что интересы граждан — это наша прерогатива. Это подарок гражданам, которые осознанно относятся к своим персональным данным и хотят контролировать их оборот», — отметил он.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавшиниковой, в России должен быть создан единый ресурс, интегрированный с порталом «Госуслуги», на котором граждане могли бы ознакомиться с перечнем организаций, использующих их персональные данные. Сенатор также отметила высокий интерес общества к управлению личной информации.

Эту позицию поддержал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. Он сообщил, что согласно исследованию РОЦИТ, россияне знают о государственных мерах по регулированию Интернета и считают их актуальными.

Рустам Сагдатулин также отметил, что государство является главным институтом, который сможет обеспечить безопасность данных граждан в Сети.