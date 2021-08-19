Москва, 19 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. 20-летний французский опорный полузащитник «Кана» Алексис Бека Бека в ближайшее время перейдет в московский «Локомотив». Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Об этом 19 августа сообщило издание «Чемпионат».

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Ранее сообщалось, что Бека Бека дал согласие на переход в «Локомотив» после беседы с руководителем «железнодорожников» Ральфом Рангником.

Текущее соглашение Алексиса с французским клубом рассчитано до середины 2023 года. На данный момент стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.