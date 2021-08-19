Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Американский актёр Оуэн Уилсон пытался покончить с собой. Об этом 19 августа пишет издание Page Six.

Скриншот с YouTube Оуэн Уилсон

По словам Оуэна Уилсона, неудачная попытка самоубийства произошла в 2007 году — в это время он боролся с депрессией. Тогда его нашел брат, актёр Люк Уилсон, и позвонил в службу экстренной помощи, после чего его госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, что Оуэн Уилсон является актёром и сценаристом. В 2001 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший сценарий» за фильм «Семейка Тененбаум».