Киев, 19 августа 2021, 18:53 — REGNUM Договорённости между США и Германии, касающиеся «Северного потока — 2», Владимир Зеленский воспринял без энтузиазма, рассказал президент Украины 19 августа в интервью The Washington Post.
Украинский лидер дал интервью ряду американских изданий в преддверии своей поездки в США на встречу с президентом Штатов Джо Байденом.
Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что он недоволен тем, что Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли общее решение по СП-2, Зеленский сказал:
Очевидно, Зеленский имел в виду под «форматом» переговоры по СП-2 без участия Киева.
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