Киев, 19 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Договорённости между США и Германии, касающиеся «Северного потока — 2», Владимир Зеленский воспринял без энтузиазма, рассказал президент Украины 19 августа в интервью The Washington Post.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Украинский лидер дал интервью ряду американских изданий в преддверии своей поездки в США на встречу с президентом Штатов Джо Байденом.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что он недоволен тем, что Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли общее решение по СП-2, Зеленский сказал:

«Конечно же, я недоволен этими договорённостями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты».

Очевидно, Зеленский имел в виду под «форматом» переговоры по СП-2 без участия Киева.