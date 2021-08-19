Зеленскому не понравилось, как Германия и США договорились по СП-2
Киев, 19 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Договорённости между США и Германии, касающиеся «Северного потока — 2», Владимир Зеленский воспринял без энтузиазма, рассказал президент Украины 19 августа в интервью The Washington Post.
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Владимир Зеленский
Украинский лидер дал интервью ряду американских изданий в преддверии своей поездки в США на встречу с президентом Штатов Джо Байденом.
Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что он недоволен тем, что Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли общее решение по СП-2, Зеленский сказал:
«Конечно же, я недоволен этими договорённостями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты».
Очевидно, Зеленский имел в виду под «форматом» переговоры по СП-2 без участия Киева.