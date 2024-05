Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В ближайшую пятницу, 20 августа, американские рэп-исполнители Dvsn и Ty Dolla $ign выпускают совместную пластинку под названием «Cheers To The Best Memories». Об этом сообщает портал Pitchfork.

Новый полноформатник включит в себя «I Believed It» с участием покойного Мака Миллера, а также совместные композиции с YG и Rauw Alejandro. В преддверии релиза пластинки Dvsn и Ty Dolla $ign поделились музыкальным видео для заглавного трека «Memories».

В прошлом году Dvsn выпустил «A Muse in Her Feelings», а Ty Dolla $ign поделился альбомом «Featuring Ty Dolla $ign».