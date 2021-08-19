Челябинск, 19 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. В Челябинской области построят асфальтированную дорогу в пострадавший из-за лесных пожаров посёлок Джабык. Выделение дополнительных средств Росавтодору уже одобрило правительство РФ.

Tularegion.ru Дорога

Как пишет Накануне.Ru, всего на эти цели потратят 480 млн рублей. Работы начнут в ближайшее время. Сейчас идёт подготовка соответствующей документации.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлки Джабык и Запасное пострадали от пожаров в июле. Сейчас в этих населённых пунктах восстанавливают здания и инфраструктуру. 6 августа территорию посетил президент России Владимир Путин.