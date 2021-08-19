Киев, 19 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский просит внести хоть какую-то определенность в вопрос предоставления Украине членства в НАТО, сообщает 19 августа The Washington Post, опубликовавшая интервью украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО, Украина

По мнению Зеленского, только такое членство обеспечит Киеву защиту от «агрессивного наступления» России.

Зеленский рассказал, что Россия может увеличить присутствие своих войск у границ Украины «в любой момент», а неопределенность относительно членства в НАТО будет «сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние».

Кроме того, президент Украины заявил, что ему очень обидно слышать обвинения в высоком уровне коррупции.

«Только с тех пор как стал президентом, меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции», — поведал журналистам Зеленский.