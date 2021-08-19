Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Петербурга нет в числе российских городов, для которых Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуски на регулярные рейсы в Египет. Представители туриндустрии выражают своё недоумение на этот счёт, сообщает 19 августа издание Смольного «Петербургский дневник».

Https://vk.com/airbus_a321_7k9268 Памятная доска в часовне в «Пулково»

В то же время, как уже отмечало ИА REGNUM, родственники и близкие людей, погибших 31 октября 2015 года в результате взрыва российского самолета над Синайским полуостровом, до сих пор не могут смириться с решением о возобновлении чартерных рейсов в курортные города Египта, в том числе в Шарм-эль-Шейх, откуда вылетал в тот роковой день взорванный российский борт.

Как отмечает упомянутое издание, Росавиация выдала более чем десяти авиакомпаниям допуски на рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Каир из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Грозного, Сыктывкара, Волгограда, Красноярска и ряда других российских городов. Санкт-Петербург в этот список не включён.

«Непонятно, почему так, какая-то чудовищная несправедливость», — приводятся слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе. А представитель работающего с египетским направлением туроператора TEZ TOUR заявил, что «в Петербурге сформировался большой отложенный спрос» в отношении отдыха в Египте.

Также стало известно, что авиакомпании не подают заявки на полеты из Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду потому, что квота на них целиком выбрана авиакомпанией «Россия», которая пока не готова ответить, откроет ли она рейсы в этом направлении с 27 августа, как предусмотрено допусками Росавиации. При этом окончательное решение о возможности полётов в любом случае остается за Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Между тем, близкие сотен людей, погибших в 2015 году во время возвращения с египетского курорта, подвергли резкой критике сам факт возвращение туристических полётов в Египет, прерванных после теракта шесть лет назад. Их поддерживают и сочувствующие горю соотечественников многочисленные пользователи соцсетей.

«Как же так можно? Это же предательство!!! Никто не ответил за гибель стольких людей… Горько, обидно… Бедные родственники погибших… Снова сыпят соль на рану… Про Египет даже слышать больше ничего не хочу … Нельзя этого делать, нельзя!!!», — пишет Ольга К. в группе «Благотворительный фонд «Рейс 9268».

«Мы абсолютно не защищены и не нужны… Только сами в ответе за свою жизнь. Была в Египте 2 раза, шикарное море и больше ничего… Да, есть история, но кому она нужна, если на кону жизнь… Ничего в плане безопасности не изменилось», — поддерживает Марина К.

«Разумеется, каждый человек сам для себя решает лететь ему или нет, но всё-таки лучше учиться на чужих ошибках, как бы это жутко не звучало… тем более катастрофа не признана терактом со стороны египетских властей… это ужас… а со стороны наших властей-предательство!!! Светлая память всем погибшим, здоровья и сил всем родным и близким, кто 31 октября 2015 года потерял самое дорогое в жизни…», — отмечает Анна Я.

«Полистайте внимательно нашу группу все, оказавшиеся здесь. И решите — готовы ли вы подвергнуть себя и своих близких такому риску! Ничего не изменилось: Египет не берет на себя ответственность за теракт, значит он в любой момент откажется от ответственности и за безопасность других жизней тоже», — обращается к потенциальным туристам Евгений В.

«Мы не нужны «нашему» правительству, а тем более чужому. Родственникам приношу в очередной раз соболезнования. И не ждите ни от кого извинений и исполнения обещаний», — пишет София Б.

«Никогда не был в Египте, равно как в Турции и вообще на Ближнем Востоке. Так как просто не тянуло. Сейчас не поеду тем более, хотя бы из уважения к памяти погибших», — признаётся Иван О.

«Египет — в бан навсегда!!!», — кратко резюмирует Вячеслав В.

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В конце апреля 2021 года Москва и Каир договорились о восстановлении чартерного авиасообщения, прерванного после катастрофы пассажирского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс № 7К9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Тогда погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времени Великой Отечественной войны.