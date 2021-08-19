Черкесск, 19 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошел трагический случай, унесший жизнь 61-летнего водителя. Мужчина перевозил корову на грузовике из села Кызыл Покун в село Красный Восток.

zackzen Грузовик

Во время транспортировки он сделал остановку, чтобы посмотреть, как себя ведет животное, в это время машина поехала назад и задавила водителя, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел утром 18 августа на автодороге Усть-Джегута — Терезе.

«Водитель технического средства «ГАЗ-САЗ 33 507» остановился и вышел из кабины с целью проверить транспортируемую им корову. В этот момент автомобиль начал самостоятельно скатываться по дороге. Водитель попытался остановить автомашину, пытаясь удержать ее руками, но упал под колёса транспортного средства», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Получившего тяжелые травмы мужчину доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти ему жизнь. В настоящее время сотрудники отдела МВД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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