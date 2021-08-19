Канберра, 19 августа, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Австралийская группа в жанре альтернативного рока Nick Cave & The Bad Seeds анонсировала вторую часть сборника «B-Sides & Rarities», спустя 16 лет после первого выпуска. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Выход релиза ожидается 22 октября на виниле, CD-дисках и в цифровом формате. «B-sides & Rarities Part 2» включает в себя 27 треков, выпущенные с 2005 по 2020 год. На официальном YouTube-канале группа доступен специальный промо-ролик.

Вместе с анонсом группа опубликовала на всех стриминговых площадках трек «Vortex», записанный в 2006 году Кейвом, Уорреном Эллисом, Мартином Кейси и Джимом Склавуносом. В то время он не был выпущен, отмечается в пресс-релизе, потому что они не могли решить, выставлять ли его под именем проекта Grinderman или Bad Seeds.