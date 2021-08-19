Киев, 19 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. На границе Украины с Румынией обнаружено тело украинского пограничника, погибшего от огнестрельного ранения, сообщил 19 августа журналистам официальный представитель Черновицкого отряда пограничной охраны Сергей Бровко.

Державна прикордонна служба України Украинские пограничники

Обстоятельства гибели 24-летнего пограничника не выяснены. Известно, что последний раз его видели живым сослуживцы во время дежурства.

Информация уточняется.